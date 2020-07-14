2020-07-14T20:48:48+03:00
Общество

Незаконные кафе, магазины и салоны красоты выселили в Санкт-Петербурге

Владельцы объектов не спешили продлевать договоры аренды на территории
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники ККИ Санкт-Петербурга выселили незаконные кафе, магазины и салоны красоты. Фото: gov.spb.ruСотрудники ККИ Санкт-Петербурга выселили незаконные кафе, магазины и салоны красоты. Фото: gov.spb.ru
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Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга прошелся с очередным рейдом по городским объектам, владельцы которых позабыли о продлении договора на использование земли. В этот раз выселение ждало некоторых магазинов, кофейни, кафе и салона красоты.

Добровольно освобождать помещения никто не хотел. Фото: gov.spb.ru

Добровольно освобождать помещения никто не хотел. Фото: gov.spb.ru

- Сотрудники ККИ совместно с подведомственной организацией освободили незаконно занятые объекты со следующих адресов- Херсонская улица, д. 23, корп.1, лит. А, помещение 1-Н; Лиговский проспект д. 64-66, лит. А, помещение 4-Н; помещение (2-Н) на Синопской набережной, д. 46-48, лит. Ж; улица Маяковского, д. 50, лит. А; переулок Гривцова, д. 6, лит. А, - сообщает пресс-служба ККИ Санкт-Петербурга.

Во всех случаях арендаторы даже не думали добровольно освобождать помещения, поэтому их выселили силой. Не исключено, что горе-предпринимателям грозят штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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