2020-07-14T21:34:55+03:00
Происшествия

Мотоциклист насмерть разбился на КАД, врезавшись в попутный «Шевроле»

51-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мотоциклист погиб в жестком ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_todayМотоциклист погиб в жестком ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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На КАД насмерть разбился мотоциклист в жестком ДТП с «Шевроле Орландо». Все произошло на 103-м километре внешнего кольца автодороги. За рулем байка «Ямаха» сидел 51-летний мужчина. По предварительной информации, авария случилась из-за того, что мотоциклист влетел в иномарку, двигавшуюся в попутном направлении.

Водитель "Шевроле" в аварии не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Водитель "Шевроле" в аварии не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины страшного ДТП. По факту происшествия проводится проверка. К пострадавшему мотоциклисту оперативно приехали медики скорой помощи. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

- Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое. Позднее он скончался в медучреждении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что 31-летний водитель «Шевроле» в аварии не пострадал и отделался испугом. У его машины разбита задняя фара и стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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