Мотоциклист насмерть разбился на КАД, врезавшись в попутный «Шевроле»
На КАД насмерть разбился мотоциклист в жестком ДТП с «Шевроле Орландо». Все произошло на 103-м километре внешнего кольца автодороги. За рулем байка «Ямаха» сидел 51-летний мужчина. По предварительной информации, авария случилась из-за того, что мотоциклист влетел в иномарку, двигавшуюся в попутном направлении.
Водитель "Шевроле" в аварии не пострадал. Фото: vk.com/spb_today
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют причины страшного ДТП. По факту происшествия проводится проверка. К пострадавшему мотоциклисту оперативно приехали медики скорой помощи. Его госпитализировали в ближайшую больницу.
- Врачи оценили состояние мужчины как тяжелое. Позднее он скончался в медучреждении, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Добавим, что 31-летний водитель «Шевроле» в аварии не пострадал и отделался испугом. У его машины разбита задняя фара и стекло.
ИСТОЧНИК KP.RU