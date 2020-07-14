Петербуржец разбил стекла трех автобусных остановок после ссоры с любимой
Прокуратура Колпинского района утвердила свое обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили на петербуржца, разбившего стекла трех автобусных остановок. Любопытно, что парень объяснил свой поступок плохим настроением и посетовал на злость после ссоры с любимой девушкой. Оправдания не помогли и его оперативно обвинили по уголовной статье за вандализм.
- Обвиняемый разбил стекла трех автобусных остановок, расположенных на перекрестке улиц Пролетарской и Адмиралтейской в Колпино. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб от совершенного преступления составил более 60 тысяч рублей, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.
Уголовное дело горе-ловеласа сейчас направлено в местный районный суд для рассмотрения по существу. В худшем случае парню грозит арест на срок до трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU