Петербуржец разбил стекла трех автобусных остановок после ссоры с любимой

14 Июль 2020 2020-07-14T21:56:04+03:00

Прокуратура направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении вандала, разбившего стекла на автобусных остановках в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пьяный ловелас тут же получил уголовное дело за вандализм

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Прокуратура Колпинского района утвердила свое обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили на петербуржца, разбившего стекла трех автобусных остановок. Любопытно, что парень объяснил свой поступок плохим настроением и посетовал на злость после ссоры с любимой девушкой. Оправдания не помогли и его оперативно обвинили по уголовной статье за вандализм.

- Обвиняемый разбил стекла трех автобусных остановок, расположенных на перекрестке улиц Пролетарской и Адмиралтейской в Колпино. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб от совершенного преступления составил более 60 тысяч рублей, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело горе-ловеласа сейчас направлено в местный районный суд для рассмотрения по существу. В худшем случае парню грозит арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU