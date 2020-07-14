2020-07-14T22:13:48+03:00
Происшествия

Полиция ищет немого мальчика, сбежавшего от бабушки в лесу под Выборгом

Пенсионерка взяла 8-летнего внука собирать ягоды и грибы, как вдруг он дал деру [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В лесу под Выборгом потерялся 8-летний мальчик. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛенобластиВ лесу под Выборгом потерялся 8-летний мальчик. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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С вечера 14 июля полиция разыскивает 8-летнего Максима Канбекова, который потерялся в глухом лесу в Ленобласти. О пропаже ребенка сообщила бабушка. По ее словам, около трех часов дня она взяла внука собирать грибы и ягоды в лесном массиве, расположенном в окрестностях озера Нахимовское у села Цвелодубово под Выборгом. В какой-то момент мальчик внезапно сбежал от пенсионерки.

Ориентировка на пропавшего ребенка. Фото: lizaalert.org

Ориентировка на пропавшего ребенка. Фото: lizaalert.org

- Приметы пропавшего: рост 132 сантиметра, светлые волосы. Был одет в белые шорты, голубую футболку, светло-зеленую куртку с двумя пандами, серые сандалии, а также белые носки в полоску, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На поиски мальчика отправились не только полицейские, но и экстренные службы вместе с добровольцами. По информации отряда «Лиза Алерт», ребенок не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Если вы что-то знаете о местонахождении мальчика, просьба срочно позвонить по телефонам 8 (813-78) 30-307 либо 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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