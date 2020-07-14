Полиция ищет немого мальчика, сбежавшего от бабушки в лесу под Выборгом
С вечера 14 июля полиция разыскивает 8-летнего Максима Канбекова, который потерялся в глухом лесу в Ленобласти. О пропаже ребенка сообщила бабушка. По ее словам, около трех часов дня она взяла внука собирать грибы и ягоды в лесном массиве, расположенном в окрестностях озера Нахимовское у села Цвелодубово под Выборгом. В какой-то момент мальчик внезапно сбежал от пенсионерки.
Ориентировка на пропавшего ребенка. Фото: lizaalert.org
- Приметы пропавшего: рост 132 сантиметра, светлые волосы. Был одет в белые шорты, голубую футболку, светло-зеленую куртку с двумя пандами, серые сандалии, а также белые носки в полоску, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
На поиски мальчика отправились не только полицейские, но и экстренные службы вместе с добровольцами. По информации отряда «Лиза Алерт», ребенок не разговаривает и нуждается в медицинской помощи. Если вы что-то знаете о местонахождении мальчика, просьба срочно позвонить по телефонам 8 (813-78) 30-307 либо 102.
ИСТОЧНИК KP.RU