Пациент, вылечившийся от коронавируса в Ленобласти, задарил медиков розами
Житель Ленинградской области завалил розами медиков, вылечивших его от коронавируса. 65-летний мужчина сделал неожиданный и приятный подарок врачам ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА в Сосновом Бору. Пожалуй, такого сюрприза медработникам 47 региона не делал еще никто.
Пенсионер признается, что остался доволен качеством обслуживания в медучреждении. В 2020 году ему исполнилось 65 лет и, вылечившись от опасной инфекции, он зарекся привезти любимым врачам здоровенный букет. Состоит он, что символично, из 65 роз.
- Пациент, который проходил лечение в нашем Covid-отделении, дал обещание - подарить коллективу 65 роз в честь своего юбилея и в качестве благодарности за самоотверженный труд медицинских работников, работающих в условиях «красной зоны»! Нам очень приятно! – пишет руководство больницы в своей официальной группе во «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU