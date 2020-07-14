Пациент, вылечившийся от коронавируса в Ленобласти, задарил медиков розами

14 Июль 2020 2020-07-14T22:57:54+03:00

65-летний мужчина вручил врачам букет из 65 роз в честь своего юбилея и благодарности

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Житель Ленинградской области завалил розами медиков, вылечивших его от коронавируса. 65-летний мужчина сделал неожиданный и приятный подарок врачам ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА в Сосновом Бору. Пожалуй, такого сюрприза медработникам 47 региона не делал еще никто.

Пенсионер признается, что остался доволен качеством обслуживания в медучреждении. В 2020 году ему исполнилось 65 лет и, вылечившись от опасной инфекции, он зарекся привезти любимым врачам здоровенный букет. Состоит он, что символично, из 65 роз.

- Пациент, который проходил лечение в нашем Covid-отделении, дал обещание - подарить коллективу 65 роз в честь своего юбилея и в качестве благодарности за самоотверженный труд медицинских работников, работающих в условиях «красной зоны»! Нам очень приятно! – пишет руководство больницы в своей официальной группе во «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU