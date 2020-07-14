2020-07-14T23:17:23+03:00
Происшествия

Найден немой 8-летний мальчик, сбежавший от бабушки в лесу в Ленобласти

Максим Канбеков жив, его жизни и здоровью ничто не угрожает
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Завершены поиски 8-летнего мальчика, потерявшегося в лесу в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛенобластиЗавершены поиски 8-летнего мальчика, потерявшегося в лесу в Ленобласти. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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Полицейским совместно с экстренными службами и добровольцами поискового отряда «Лиза Алерт» удалось отыскать 8-летнего мальчика, потерявшегося в глухом лесу под Выборгом в Ленобласти. Напомним, около трех часов дня ребенок пошел с бабушкой по грибы и ягоды. В какой-то момент он внезапно дал деру. Пенсионерка несколько часов искала его самостоятельно и только в 19:00 сообщила обо всем в полицию.

- Местонахождение 8-летнего мальчика, поиски которого велись в лесу в районе поселка Цвелодубово, установлено. Противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал. В настоящее время его передали медикам. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, - поспешили рассказать около 23:00 в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что мальчик не разговаривает. По информации «Лиза Алерт», на него наткнулись спасатели МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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