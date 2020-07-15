25-летнего парня, бесследно пропавшего после дня рождения друга, ищут вторую неделю в Ленобласти

15 Июль 2020 2020-07-15T01:03:12+03:00

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Друзья и родственники 25-летнего Филиппа Тарасова разыскивают его целую неделю в Ленобласти и Санкт-Петербурге. От парня ничего не слышно с ночи 9 июля. Примерно в 23:55 он ушел со дня рождения друга, который ребята праздновали в квартире дома №14 на Пражской улице. Филипп попрощался с товарищем и отправился в неизвестном направлении.

- Он вышел без документов, телефона и банковских карт. Предположительно, в его сумке были ключи от дома и пара тысяч рублей наличными, - рассказали «Комсомолке» близкие друзья Филиппа.

Пропавший парень был одет в эту кофту с лототипом BOSS. Фото: "Лиза Алерт".

Приметы парня следующие: рост 185 сантиметров, светло-русые волосы, носит брекеты на зубах. Усов, бороды и татуировок у него нет. Был одет в синие джинсы, светло-синее поло с логотипом BOSS слева на груди, поверх футболки носил спортивную кофту темно-синего цвета с таким же логотипом.

Сейчас парня разыскивают не только родные, но и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Если вы что-то знаете о местонахождении Филиппа, просьба срочно позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU