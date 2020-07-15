Предпринимателям из сферы туризма Ленобласти помогут субсидиями на затраты во время пандемии

15 Июль 2020 2020-07-15T01:29:37+03:00

Бизнесменам из сферы туризма Ленобласти помогут деньгами для компенсации затрат во время пандемии коронавируса. Фото: Ирина БЫСТРОВА

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Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти напоминает местным бизнесменам из сферы туризма о том, что они могут получить субсидию на возмещение части затрат во время пандемии коронавируса. Размер такой «матпомощи» может достигать 1,5 млн рублей, но из расчета не более 80% фактически подтвержденных затрат. Заявки на получение субсидий принимают до 7 августа 2020 года.

По словам опытного предпринимателя из Выборга Дарьи Макаровской, после нескольких месяцев простоя туристической отрасли из-за пандемии в ее коллективе не теряют надежду на лучшее.

- Сейчас я могу с уверенностью сказать – не нужно бояться начинать, тем более со стороны государства есть немало мер поддержки малого и среднего бизнеса, - отмечает предприниматель.

В ближайшее время туротрасль 47 региона будет готова принять уже большое количество гостей. Пока что в Ленобласти планомерно открываются музеи, парки и экскурсии. Примечательно, что на сегодняшний день регион занимает 4 место в списке самых интересных мест для отдыха среди жителей России.

Напомним, 17 июля пройдет Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм – 2020». В рамках него как раз обсудят перспективы развития внутреннего туризма и создания уникальных региональных турпродуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU