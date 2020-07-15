Незнакомец погладил 7-летнюю девочку и стащил с нее сережки на Ленинском проспекте

15 Июль 2020 2020-07-15T02:02:20+03:00

Все произошло средь бела дня во время игры девочки с подругами на детской площадке

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Петербурженка обратилась в полицию с просьбой отыскать воришку, который стащил с ушей ее маленькой дочери драгоценные сережки. 7-летняя девочка вернулась домой без украшений и рассказала маме, что ее гладил по голове неизвестный дядя, когда она играла с подругами на детской площадке. Все произошло средь бела дня во дворе одного из домов на Ленинском проспекте.

- Девочка сообщила матери, что худой незнакомец прикоснулся к ее волосам возле ушей под предлогом убрать грязь с головы. Его приметы следующие: рост 165 сантиметров, волосы темные короткие, а глаза карие. Он был одет в красно-зеленую футболку, - поделился информацией с «Комсомолкой» источник в правоохранительных органах.

По словам мамы, ущерб от пропажи золотых сережек с камнем красного цвета приличный – 4 тысячи рублей. Пока что полицейские побеседовали только с женщиной, девочка спала в позднее время суток. Версия того, что малышка все выдумала и сама виновата в пропаже – не исключается.

ИСТОЧНИК KP.RU