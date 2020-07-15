Облачно и без дождя будет 15 июля в Санкт-Петербурге

15 Июль 2020 2020-07-15T07:46:43+03:00

15 июля в Петербурге будет облачно и без дождя Фото: Артем КИЛЬКИН

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Вот и прошла половина лета. В среду, 15 июля 2020 года, в Санкт-Петербурге будет не жарко. Облака снова побегут по небу, скрывая за собой периодически солнце. Однако надевать плащ или брать с собой зонтик не надо. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Северной столице дожди ждать не стоит.

- 15 июля в Петербурге переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный ночью слабый, днем умеренный, - рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ночью температура воздуха опустилась до 11-13 градусов, днем в Петербурге потеплеет, но не сильно, всего 19-21 градусов выше нуля. С заходом солнца снова похолодает до плюс 12-14 градусов.

Сухая и не жаркая погода продержится в Петербурге до конца рабочей недели. Ближе к выходным температура немного поднимется. Однако снова 30-градусного зноя пока ждать не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU