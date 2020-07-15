2020-07-15T08:03:09+03:00
Общество

Орущая женщина забросала новогодним "дождиком" работников петербургского метро из гигантского мешка

Пассажирка устроила скандал, когда ее не пустили в вестибюль из-за объемного багажа с фольгой [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пассажирка с огромным мешком забросала «конфетти» работников метрополитена в Санкт-ПетербургеПассажирка с огромным мешком забросала «конфетти» работников метрополитена в Санкт-ПетербургеФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

В Петербургском метрополитене произошло настоящее шоу. Вечером во вторник, 14 июля 2020 года, пассажиры станции «Девяткино» наблюдали за тем, как некая женщина отчаянно боролась с работниками метро, которые не пускали ее на платформу из-за странного багажа. С собой пассажирка пыталась провезти гигантский мешок, набитый "дождиком" - кусочками фольги. Она пояснила, что использует их для детских праздников. Видео конфликта появилось в социальной сети.

- (Обалдеть) у нее мешок! У Деда Мороза и то меньше, - заметил один из комментаторов.

На кадрах женщина истошно кричит и поливает руганью работников метрополитена, которые не пускают ее за турникеты. Они пытаются объяснить, что по правилам с таким багажом пассажирам в метро ездить нельзя, однако дама не успокаивается.

В итоге прорвавшись к платформе, она продолжает кричать и решает забросать своих обидчиков той самой праздничной фольгой из своего мешка.

Женщина забросала праздничным "дождиком" работников метров Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Очевидцы рассказали о взрыве газа в школе кулинарии в Санкт-Петербурге
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге резко снизилось
Орущая женщина забросала новогодним "дождиком" работников петербургского метро из гигантского мешка
Облачно и без дождя будет 15 июля в Санкт-Петербурге
Незнакомец погладил 7-летнюю девочку и стащил с нее сережки на Ленинском проспекте
Предпринимателям из сферы туризма Ленобласти помогут субсидиями на затраты во время пандемии
25-летнего парня, бесследно пропавшего после дня рождения друга, ищут вторую неделю в Ленобласти
Беременная петербурженка устроила истерику из-за того, что ее не пустили в метро
Найден немой 8-летний мальчик, сбежавший от бабушки в лесу в Ленобласти
Пациент, вылечившийся от коронавируса в Ленобласти, задарил медиков розами
Полиция ищет немого мальчика, сбежавшего от бабушки в лесу под Выборгом
Петербуржец разбил стекла трех автобусных остановок после ссоры с любимой
Мотоциклист насмерть разбился на КАД, врезавшись в попутный «Шевроле»
Дебоширка, из-за которой в Карелии вынужденно сел самолет, получила уголовное дело
Незаконные кафе, магазины и салоны красоты выселили в Санкт-Петербурге
Смольный разрешил открыться 500 летним кафе в Санкт-Петербурге
В санаториях Санкт-Петербурга больше не просят результаты анализа на коронавирус
Предполагаемый убийца, выкинувший труп неприятеля в мусорный контейнер, задержан в Санкт-Петербурге
Полиция составила 10 протоколов на петербуржцев, проигнорировавших правила выгула собак
Петербургский космонавт показал восход Венеры с борта МКС
Коэффициент распространения коронавируса в Санкт-Петербурге превысил норму
Фестиваль корюшки пройдет в конце августа в Новой Ладоге
Из-за матча «Зенита» с «Оренбургом» в Петербурге ограничат движение
«Полтава» примет участие в параде ко Дню ВМФ