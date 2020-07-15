Орущая женщина забросала новогодним "дождиком" работников петербургского метро из гигантского мешка

15 Июль 2020 2020-07-15T08:03:09+03:00

Пассажирка устроила скандал, когда ее не пустили в вестибюль из-за объемного багажа с фольгой [видео]

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В Петербургском метрополитене произошло настоящее шоу. Вечером во вторник, 14 июля 2020 года, пассажиры станции «Девяткино» наблюдали за тем, как некая женщина отчаянно боролась с работниками метро, которые не пускали ее на платформу из-за странного багажа. С собой пассажирка пыталась провезти гигантский мешок, набитый "дождиком" - кусочками фольги. Она пояснила, что использует их для детских праздников. Видео конфликта появилось в социальной сети.

- (Обалдеть) у нее мешок! У Деда Мороза и то меньше, - заметил один из комментаторов.

На кадрах женщина истошно кричит и поливает руганью работников метрополитена, которые не пускают ее за турникеты. Они пытаются объяснить, что по правилам с таким багажом пассажирам в метро ездить нельзя, однако дама не успокаивается.

В итоге прорвавшись к платформе, она продолжает кричать и решает забросать своих обидчиков той самой праздничной фольгой из своего мешка.

Женщина забросала праздничным "дождиком" работников метров Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU