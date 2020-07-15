2020-07-15T08:41:29+03:00
Происшествия

Очевидцы рассказали о взрыве газа в школе кулинарии в Санкт-Петербурге

Ударной волной в здании выбило окна, начался пожар [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Пожар охватил здание на Краснопутиловской утром 15 июляПожар охватил здание на Краснопутиловской утром 15 июляФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях жители Санкт-Петербурга рассказывают о «взрыве газа» в здании на Краснопутиловской улице. Около 8 часов утра в среду, 15 июля 2020 года, местные жители услышали грохот. Выглянув в окна, они увидели пожар и одном из домов.

Очевидцы считают, что в здании взорвался газ Фото: Скриншот сайта

Очевидцы считают, что в здании взорвался газФото: Скриншот сайта

- 10 минут назад в доме на Краснопутиловской 108 прогремел взрыв. Очевидно, взорвался газ в школе кулинарии, - рассказали очевидцы.

На кадрах, опубликованных в сети видно, что взрывной волной в здании выбило окна, по дороге и пешеходной части разбросаны вещи, которые выкинуло из комнаты, где произошло ЧП.

Взрывной волной в доме выбило окна Фото: СОЦСЕТИ

Взрывной волной в доме выбило окнаФото: СОЦСЕТИ

Горожане рассказывают, что грохот был очень громкий. Испугались не только жители соседних домов, но даже автомобилисты на Пулковском шоссе и жители Кудрово.

В доме после хлопка начался пожар. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Официальная информация по пожару ожидается.

Пожар на Краснопутиловской улице в Петербурге 15 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU

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