Очевидцы рассказали о взрыве газа в школе кулинарии в Санкт-Петербурге

15 Июль 2020 2020-07-15T08:41:29+03:00

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В социальных сетях жители Санкт-Петербурга рассказывают о «взрыве газа» в здании на Краснопутиловской улице. Около 8 часов утра в среду, 15 июля 2020 года, местные жители услышали грохот. Выглянув в окна, они увидели пожар и одном из домов.

Очевидцы считают, что в здании взорвался газФото: Скриншот сайта

- 10 минут назад в доме на Краснопутиловской 108 прогремел взрыв. Очевидно, взорвался газ в школе кулинарии, - рассказали очевидцы.

На кадрах, опубликованных в сети видно, что взрывной волной в здании выбило окна, по дороге и пешеходной части разбросаны вещи, которые выкинуло из комнаты, где произошло ЧП.

Взрывной волной в доме выбило окнаФото: СОЦСЕТИ

Горожане рассказывают, что грохот был очень громкий. Испугались не только жители соседних домов, но даже автомобилисты на Пулковском шоссе и жители Кудрово.

В доме после хлопка начался пожар. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Официальная информация по пожару ожидается.

Пожар на Краснопутиловской улице в Петербурге 15 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU