Русский музей, Летний сад и Музей электротранспорта начали работать с 15 июля

15 Июль 2020 2020-07-15T11:59:45+03:00

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Очередные места для проведения досуга открываются в Санкт-Петербурге с 15 июля. Со среды для жителей и гостей города открываются: Русский музей, Летний сад, оставшийся бесплатным, а также Музей электротранспорта.

- Дорогие друзья, мы рады сообщить вам о долгожданном открытии для посетителеи Летнего сада, Михаи ловского дворца и корпуса Бенуа! - сообщает пресс-служба Русского музея.

Везде придется носить маски, а кое-что в Летнем саду работать не будет. Так, посетителям недоступны: Летнии дворец Петра I, Кофеи ныи и Чаи ныи домики, Малая оранжерея, экспозиции в Голубятне и павильон Лакоста, находящиеся в пространстве Летнего сада, а также кафе.

При этом Михайловский замок, Мраморный и Строгановский дворцы пока остаются закрыты.

Зато для любителей техники вновь открывается Музей электротранспорта на Среднем пр. В.О., 77.

- Группы по 5 человек могут прогуляться по старинному Василеостровскому трамвайному парку, где собрана уникальная коллекция трамваев и троллейбусов разных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU