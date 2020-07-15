Русский музей, Летний сад и Музей электротранспорта начали работать с 15 июля
Очередные места для проведения досуга открываются в Санкт-Петербурге с 15 июля. Со среды для жителей и гостей города открываются: Русский музей, Летний сад, оставшийся бесплатным, а также Музей электротранспорта.
- Дорогие друзья, мы рады сообщить вам о долгожданном открытии для посетителеи Летнего сада, Михаи ловского дворца и корпуса Бенуа! - сообщает пресс-служба Русского музея.
Везде придется носить маски, а кое-что в Летнем саду работать не будет. Так, посетителям недоступны: Летнии дворец Петра I, Кофеи ныи и Чаи ныи домики, Малая оранжерея, экспозиции в Голубятне и павильон Лакоста, находящиеся в пространстве Летнего сада, а также кафе.
При этом Михайловский замок, Мраморный и Строгановский дворцы пока остаются закрыты.
Зато для любителей техники вновь открывается Музей электротранспорта на Среднем пр. В.О., 77.
- Группы по 5 человек могут прогуляться по старинному Василеостровскому трамвайному парку, где собрана уникальная коллекция трамваев и троллейбусов разных лет.
ИСТОЧНИК KP.RU