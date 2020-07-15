2020-07-15T11:59:45+03:00
Общество

Русский музей, Летний сад и Музей электротранспорта начали работать с 15 июля

Первые посетители уже есть
Петр КИБЕР
Поделиться:
Летний сад открылся для посещения с 15 июля.Летний сад открылся для посещения с 15 июля.Фото: Петр КИБЕР
Изменить размер текста:

Очередные места для проведения досуга открываются в Санкт-Петербурге с 15 июля. Со среды для жителей и гостей города открываются: Русский музей, Летний сад, оставшийся бесплатным, а также Музей электротранспорта.

- Дорогие друзья, мы рады сообщить вам о долгожданном открытии для посетителеи Летнего сада, Михаи ловского дворца и корпуса Бенуа! - сообщает пресс-служба Русского музея.

Везде придется носить маски, а кое-что в Летнем саду работать не будет. Так, посетителям недоступны: Летнии дворец Петра I, Кофеи ныи и Чаи ныи домики, Малая оранжерея, экспозиции в Голубятне и павильон Лакоста, находящиеся в пространстве Летнего сада, а также кафе.

При этом Михайловский замок, Мраморный и Строгановский дворцы пока остаются закрыты.

Зато для любителей техники вновь открывается Музей электротранспорта на Среднем пр. В.О., 77.

- Группы по 5 человек могут прогуляться по старинному Василеостровскому трамвайному парку, где собрана уникальная коллекция трамваев и троллейбусов разных лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Русский музей, Летний сад и Музей электротранспорта начали работать с 15 июля
Психопат-убийца изнасиловал пенсионерку в Ленинградской области
В Финляндии рассказали, при каких условиях откроют границы с Россией
Мужчина погиб при пожаре в коммуналке на улице Куйбышева в Санкт-Петербурге
«Реавиз»: воплоти мечту стать врачом!
Легковушка снесла и опрокинула джип на улице Пинегина
Более 15,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Попытка суицида стала причиной пожара на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге
Циклон и антициклон зависли над Санкт-Петербургом
Следственный комитет начал проверку после пожара на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге
Трамваи встали на Володарском мосту из-за ДТП
Из-за пандемии День Ленинградской области отметят в 2021 году
Женщину с ожогами всего тела эвакуировали из горящей квартиры на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге
Петербуржец с игрушечным пистолетом пытался ограбить магазин
Очевидцы рассказали о взрыве газа в школе кулинарии в Санкт-Петербурге
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге резко снизилось
Орущая женщина забросала новогодним "дождиком" работников петербургского метро из гигантского мешка
Облачно и без дождя будет 15 июля в Санкт-Петербурге