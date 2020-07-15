2020-07-15T12:56:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Снижение заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Санкт-Петербурге

Число новых инфицированных уменьшается пятый день
Лилия КОЗЛОВА
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Заболеваемость COVID-19 в Петербурге падает пятый день подрядЗаболеваемость COVID-19 в Петербурге падает пятый день подрядФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге последнюю неделю наблюдается снижение числа новых зараженных коронавирусом. Так, в среду, 15 июля 2020 года, в городе выявили 264 инфицированного. При этом, еще восемь дней назад эта цифра близилась к 300.

- С 10 июля в Петербурге наблюдается уменьшение числа новых зараженных. Так, 10 июля их было 300, 11 июля уже 296, 14 июля новых пациентов оказалось 281. На сегодня наблюдается снижение еще на 17 человек, - говорится в отечет оперативного штаба по коронавирусу.

Всего с начала пандемии в Петербурге заразились более 28,4 тысяч человек. Из них переболели и уже выздоровели 21,7 тысяч пациентов. Смертельных случаев 1676.

А вот кривая выздоровевших со 2 июля резко ушла на спад. В начале месяца были в один день выписаны сразу 849 человек. Начиная с 4 июля по сей день выписывают по 170-200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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