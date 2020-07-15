15 Июль 2020 2020-07-15T13:20:58+03:00

17 тысяч жилищных кредитов выдали с начала года в Санкт-Петербурге.Фото: Юлия Пыхалова.

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Пандемия пандемией, а покупка жилья остается насущным вопросом для многих людей. Специалисты финансовой сферы сообщили, что показатели по кредитам в этом году даже выше, чем прежде.

Итак, по итогам первого полугодия 2020 года ипотечный кредитный портфель Северо-Западного банка Сбербанка составил 522,6 млрд рублей. Это на 12% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Ипотечный портфель банка по Санкт-Петербургу вырос на 13% и достиг 300 млрд рублей.

Всего с начала года в СЗФО выдали 36,8 тысяч жилищных кредитов, из них почти половина в Санкт-Петербурге. В целом объем ипотеки в Северо-Западном банке составляет 58%.

Идем дальге, по программе «Господдержка 2020» выдали 4,4 тысячи жилищных кредитов на сумму 12 млрд рублей. Опять же половина - 2,5 тысячи на 8,1 млрд рублей - в Санкт-Петербурге.

Более чем в 3 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года выросло количество и объем жилищных кредитов по программе для семей с детьми: 1231 кредит на 4 млрд рублей, из них более половины в Санкт-Петербурге: 641 кредит на 2,5 млрд рублей.

И подводим итог. Средняя сумма ипотечного кредита в Северо-Западном банке Сбербанка выросла на 10 % и составила 2,3 млн рублей, по Санкт-Петербургу – 3 млн, рост – 12%.

- Несмотря на непростую ситуацию в этом году, ипотека по-прежнему остается востребованным инструментом улучшения жилищных условий, - сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. - В июне мы наблюдали рекордные показатели: прирост к полугодию прошлого года по объему, выданных ипотечных кредитов составил более 60%, а по количеству – более 40%. Значительно повлияла на спрос государственная программа с льготной ставкой, которая стимулирует не только население, но и рынок недвижимости в целом. Кроме низких ставок и дистанционного оформления ипотеки, мы также предлагаем своим клиентам специальные акции. Так, по программе с господдержкой ипотеку можно взять под 6,1% годовых при условии электронной регистрации сделки, а с учетом скидки от застройщика – от 2,6% годовых в первые 2 года кредитования».

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ИСТОЧНИК KP.RU