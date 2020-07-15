Владельцы торговых центров Санкт-Петербурга пожаловались Путину на долгий простой

15 Июль 2020 2020-07-15T14:34:48+03:00

По словам бизнесменов, огромная отрасль не работает уже почти четыре месяца без видимых причин

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Представители 30 торговых центров Санкт-Петербурга написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Бизнес недоумевает: почему в Северной столице работает метро, парикмахерские, летние веранды ресторанов и кафе, а вот ТЦ как закрылись три с половиной месяца назад «в целях улучшения эпидемиологической обстановки», так и стоят закрытыми. Скан-копией обращения поделился на своей странице в Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко.

- Огромная отрасль городской экономики, в которой занято до четверти трудоспособного населения, не может работать, - говорится в письме. – Люди сидят дома без работы и дохода. <…> Наша отрасль формально не признана пострадавшей, но мы и не просим помощи, просим лишь об одном – разрешите нам работать!

По словам представителей ТЦ, они способны обеспечить для посетителей безопасность «не хуже, чем рынки, строительные магазины и гипермаркеты», потому что в торговых центрах есть современные системы вентиляции и обеззараживания воздуха, а также достаточные площади для того, чтобы посетители могли соблюдать санитарную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU