Более 40 лабораторий проводят диагностику на коронавирус в Санкт-Петербурге
На 15 июля 2020 года 42 клинических лабораторий в Санкт-Петербурге проводят диагностику на коронавирус. Одна из них на базе КВД №1 располагается в Василеостровском районе. Лаборатория проводит ПЦР-диагностику с июня этого года. С рабочим визитом в среду ее посетил губернатор Александр Беглов.
- Эта площадка оснащена по последнему слову техники. Современное оборудование позволяет быстро и точно проводить диагностику, своевременно оказывать помощь жителям. Здесь ежедневно исследуется до 200 проб, - заявил градоначальник.
В целом охват тестирования в Петербурге в четыре раза больше норматива. С 1 марта обследовано более 1,5 миллиона человек.
Подразделение открыто на базе клинико-диагностической лаборатории диспансера. Здесь проводят только диагностику биоматериала, а его забор по-прежнему ведется в поликлиниках по месту жительства.
В распоряжении медиков есть тест-системы и расходные материалы, холодильная и морозильная камеры, СВЧ-установка для утилизации отходов класса «В», дополнительное оборудование для боксов микробиологической безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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