2020-07-15T19:23:48+03:00
Авто

Дублера трассы «Скандинавия» закатали особо прочным асфальтом

Ремонт на трассе Огоньки -Толоконниково, шедший с прошлого года, закончен
Петр КИБЕР
Поделиться:
Дублера "Скандинавии "отремонтировали особо прочным асфальтом.Дублера "Скандинавии "отремонтировали особо прочным асфальтом.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Дорожники Ленинградской обалсти закончили ремонт на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, которая является дублером федеральной автодороги «Скандинавия». Параллельное шоссе позволяет снять нагрузку с международной магистрали, поэтому ее ремонт был включен в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На объекте уложено два слоя нового асфальтобетона, вычищена полоса отвода от деревьев и кустарников, укреплены обочины, поставлены новые остановки и дорожные знаки., - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом, зная о высокой нагрузке, дорожники использовали особо прочную марку асфальта - ЩМА-19, который имеет повышенную сопротивляемость к образованию колеи. Отметим, что ремонт дублера «Скандинавии» начался год назад, когда был приведен в порядок участок дороги от поселка Первомайское до Подгорья. Его первым «закатали» в особо прочный асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24