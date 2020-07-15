Дублера трассы «Скандинавия» закатали особо прочным асфальтом

15 Июль 2020 2020-07-15T19:23:48+03:00

Ремонт на трассе Огоньки -Толоконниково, шедший с прошлого года, закончен

Изменить размер текста: A A

Дорожники Ленинградской обалсти закончили ремонт на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, которая является дублером федеральной автодороги «Скандинавия». Параллельное шоссе позволяет снять нагрузку с международной магистрали, поэтому ее ремонт был включен в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На объекте уложено два слоя нового асфальтобетона, вычищена полоса отвода от деревьев и кустарников, укреплены обочины, поставлены новые остановки и дорожные знаки., - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

При этом, зная о высокой нагрузке, дорожники использовали особо прочную марку асфальта - ЩМА-19, который имеет повышенную сопротивляемость к образованию колеи. Отметим, что ремонт дублера «Скандинавии» начался год назад, когда был приведен в порядок участок дороги от поселка Первомайское до Подгорья. Его первым «закатали» в особо прочный асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU