Дублера трассы «Скандинавия» закатали особо прочным асфальтом
Дорожники Ленинградской обалсти закончили ремонт на трассе Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, которая является дублером федеральной автодороги «Скандинавия». Параллельное шоссе позволяет снять нагрузку с международной магистрали, поэтому ее ремонт был включен в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- На объекте уложено два слоя нового асфальтобетона, вычищена полоса отвода от деревьев и кустарников, укреплены обочины, поставлены новые остановки и дорожные знаки., - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
При этом, зная о высокой нагрузке, дорожники использовали особо прочную марку асфальта - ЩМА-19, который имеет повышенную сопротивляемость к образованию колеи. Отметим, что ремонт дублера «Скандинавии» начался год назад, когда был приведен в порядок участок дороги от поселка Первомайское до Подгорья. Его первым «закатали» в особо прочный асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU