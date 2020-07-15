«Зенит» разгромил «Оренбург» в последнем домашнем матче в сезоне 2019/20

15 Июль 2020 2020-07-15T22:33:46+03:00

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«Зенит» не дал повода усомниться в своем чемпионском классе и разгромил «Оренбург» со счетом 4:1 в заключительном домашнем матче Российской Премьер-Лиги сезона 2019/20. Сине-бело-голубые открыли счет уже на второй минуте встречи – правда, благодаря автоголу гостей. К концу первого тайма «Оренбург» заслуженно сравнял счет, проведя несколько неплохих атак.

Однако во второй половине встречи хозяева не оставили сопернику шансов благодаря дублю Сердара Азмуна и голу от Артема Дзюбы. К слову, на 84-й минуте случилась историческая замена – вместо Дриусси на поле вышел Олег Шатов. Для него это был 200-й матч за «Зенит».

- Все! Громим «Оренбург» и с нетерпением ждем выходных! – подытоживает пресс-служба петербургского клуба, намекая на огненный полуфинал Кубка России против «Спартака», который пройдет в воскресенье 19 июля на «Газпром Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU