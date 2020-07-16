Голый мужчина предлагал непристойности прохожим в Мурино

Голый мужчина выбежал на улицы Мурино для прыжков по машинам и непристойных предложений. Фото: vk.com/spb_today

В ночь с 15 на 16 июля петербуржец наткнулся на неадекватного голого мужчину, который носился по улицам в Мурино. Раскрепощенный бегун выбрал для своего перформанса достаточно оживленный проспект Авиаторов и принялся пугать прохожих.

Очевидец назвал его поступок, мягко говоря, неадекватным и отправил фотографию мужчины в группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». На снимке нудист залез на припаркованный грузовичок и пытается что-то из себя изобразить.

- Если у кого-то будут вопросы, почему помята его машина на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино, то вот ответ! Время около 0:30, – написал «счастливчик», ставший свидетелем представления нудиста.

Прыжками по машинам мужчина не ограничился. По словам очевидца, голый незнакомец предложил ему свои сексуальный услуги. Горожане предположили, что мужчина находится под наркотиками и недоумевают, почему никто не вызвал полицию.