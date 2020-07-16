Съезд с КАД к «Мега Парнас» изменился с 1 июля 2020 года

16 Июль 2020 2020-07-16T12:08:41+03:00

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Внимание, автомобилистам. В связи с тем, что на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге идут очередные работы, изменилась схема движения на транспортной развязке КАД с проспектом Энгельса. Еще с 1 июля 2020 года, привычный подъезд к ТРК «Мега Парнас» закрыт, но действует другой.

- Теперь проезд к ТРК «Мега Парнас» с внутреннего кольца КАД осуществляется с дополнительной крайней правой полосы движения, отделенной от основного хода барьерным ограждением. На участке установлены соответствующие дорожные знаки, - рассказали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, следуя от Выборгского шоссе в сторону Энгельса надо ориентироваться на дорожные знаки, которые указывают направление. Перед съездом на проспект и далее надо держаться правее. За съездом на проспект Энгельса, после проезда под путепроводом, необходимо повернуть направо – на съезд и далее по маршруту до «Меги».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="3840" height="2160" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790863" frameborder="0"></iframe> Схема проезда ТРК "Мега Парнас" с 1 июля 2020 года.Видео: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

ИСТОЧНИК KP.RU