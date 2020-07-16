Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино

16 Июль 2020 2020-07-16T12:36:47+03:00

Местные жители сняли хулигана на фото и пожаловались в полицию

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Мурино в очередной раз подтвердил звание самого «веселого» населенного пункта Ленинградской области. В ночь на 16 июля здесь ловили голого мужчину, который как дикий кенгуру прыгал по крышам припаркованных автомобилей.

- Ночные приключения в Мурино, - лаконично написали местные жители, отправившиеся на позднюю прогулку. Фото любителя ходить без одежды они опубликовали в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы происшествия вызвали полицию, но чем закончилось дело, так и осталось неизвестным. По сводкам происшествий этот инцидент никак не проходит.

А вот пользователи соцсетей решили, что это мог быть терминатор, прилетевший из будущего. Поза мужчины очень похожа на такую у Арнольда Шварценеггера, сыгравшего киборга-убийцу в легендарном триллере «Терминатор-1» 1984 года. Биоробот перемещался во времени исключительно без одежды.

Похож, правда же?Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU