2020-07-16T12:36:47+03:00
Общество

Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино

Местные жители сняли хулигана на фото и пожаловались в полицию
Петр КИБЕР
Поделиться:
Голый мужчина прыгал по машинам в Мурино. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedГолый мужчина прыгал по машинам в Мурино. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
Изменить размер текста:

Мурино в очередной раз подтвердил звание самого «веселого» населенного пункта Ленинградской области. В ночь на 16 июля здесь ловили голого мужчину, который как дикий кенгуру прыгал по крышам припаркованных автомобилей.

- Ночные приключения в Мурино, - лаконично написали местные жители, отправившиеся на позднюю прогулку. Фото любителя ходить без одежды они опубликовали в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы происшествия вызвали полицию, но чем закончилось дело, так и осталось неизвестным. По сводкам происшествий этот инцидент никак не проходит.

А вот пользователи соцсетей решили, что это мог быть терминатор, прилетевший из будущего. Поза мужчины очень похожа на такую у Арнольда Шварценеггера, сыгравшего киборга-убийцу в легендарном триллере «Терминатор-1» 1984 года. Биоробот перемещался во времени исключительно без одежды.

Похож, правда же? Фото: кадр из фильма

Похож, правда же?Фото: кадр из фильма

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург
Лжеработница соцслужбы украла у пенсионерки на самоизоляции 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
С 16 июля для посещения открылся Валаамский монастырь
Житель Санкт-Петербурга насиловал своего 11-летнего сына
После падения ребенка с 14 этажа в Тихвине следователи начали проверку
Долги петербуржцев за свет выросли на 150 миллионов рублей всего за три месяца
Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга
Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля
Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино
Труп мужчины нашли по запаху в гостиничном номере в Санкт-Петербурге
Съезд с КАД к «Мега Парнас» изменился с 1 июля 2020 года
Строительная люлька с рабочими сорвалась с многоэтажки в Новогорелово
Колоннада Исаакиевского собора открылась с 16 июля
Фонтан рванул на пару метров на детской площадке во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Парусник «Полтава» пришвартовался на Английской набережной
В Президентский полк отобрали 10 призывников из Ленинградской области
Росгвардия займется безопасностью пассажиров в общественном транспорте Санкт-Петербурга
Грабитель, унесший из банка 3,5 миллиона, хранил деньги под матрасом
14,5 тысяч человек было обследовано на коронавирус за сутки в Санкт-Петербурге
Архитекторы назвали лучшие новые проекты Санкт-Петербурга
Девушка на авто жестко припарковалась в столб на Институтском проспекте в Санкт-Петербурге
Петербуржцы бьют тревогу из-за 24 кошек, живущих в маленькой квартире в Буграх
Спящую в мусорном баке девушку обнаружила жительница Кудрово
Живодеры расстреливали и издевались над птицами на глазах детей в Санкт-Петербурге
Каршеринг снес четыре припаркованных авто на юге Санкт-Петербурга
Облачно и без дождя ожидается 16 июля в Санкт-Петербурге
Голый мужчина предлагал непристойности прохожим в Мурино
Комздрав признал задержку в информировании по смертям от коронавируса в Санкт-Петербурге
Горящая фура перекрыла движение на платной трассе М-11 в сторону Санкт-Петербурга