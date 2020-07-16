2020-07-16T12:40:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля

Число умерших от инфекции выросло до 1698 человек
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 22 человека скончались от коронавируса в ПетербургеЕще 22 человека скончались от коронавируса в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На сегодня Санкт-Петербург все еще находится на втором месте после Москвы по числу смертей от коронавируса. Так, 16 июля 2020 года, стало известно, что в Северной столице подтверждено еще 22 летальных исхода от COVID-19. Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса в городе стали уже 1698 человек.

- Среди умерших – 9 мужчин от 60 до 87 лет, 13 женщин от 69 до 92 лет. Пациенты скончались в мае, июне, июле 2020 года, - рассказали в комитете по здравоохранению города.

Как стало уже закономерно, жертвами инфекции зачастую становятся люди, у которых имелись хронические заболевания. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19. Однако на болезнь повлияли: кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а также онкологические заболевания.

За все время в Петербурге заболели коронавирусом 28 662 человек, из них выздоровели 21 895 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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