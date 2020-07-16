Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга

16 Июль 2020 2020-07-16T12:56:18+03:00

С оружием на плече хулиган разгуливал по проспекту Римского-Корсакова [видео]

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Утром в четверг, 16 июля 2020 года, пьяный мужчина напугал жителей центра Санкт-Петербурга. Около 10 часов в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что по улице разгуливает подозрительный тип с предметом, похожим автомат.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах он вальяжно прохаживается по проспекту Римского-Корсакова, то закидывая автомат на плечо, то просто раскачивая его в руках.

- Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который зарабатывает на жизнь случайными заработками ремонтом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что мужчина очень пьян, а оружие у него в руках игрушечное. Тем не менее, его отправили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве с последующим принятием мер в виде административного ареста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1908" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/790873" frameborder="0"></iframe> Пьяный мужчина с автоматом в центре Петербурга 16 июля 2020 года.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU