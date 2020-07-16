Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга
Утром в четверг, 16 июля 2020 года, пьяный мужчина напугал жителей центра Санкт-Петербурга. Около 10 часов в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что по улице разгуливает подозрительный тип с предметом, похожим автомат.
Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах он вальяжно прохаживается по проспекту Римского-Корсакова, то закидывая автомат на плечо, то просто раскачивая его в руках.
- Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который зарабатывает на жизнь случайными заработками ремонтом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Оказалось, что мужчина очень пьян, а оружие у него в руках игрушечное. Тем не менее, его отправили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве с последующим принятием мер в виде административного ареста.
Пьяный мужчина с автоматом в центре Петербурга 16 июля 2020 года.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU