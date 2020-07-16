2020-07-16T12:56:18+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга

С оружием на плече хулиган разгуливал по проспекту Римского-Корсакова [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Пьяный мужчина разгуливал с автоматом по центру ПетербургаПьяный мужчина разгуливал с автоматом по центру ПетербургаФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 16 июля 2020 года, пьяный мужчина напугал жителей центра Санкт-Петербурга. Около 10 часов в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение, что по улице разгуливает подозрительный тип с предметом, похожим автомат.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах он вальяжно прохаживается по проспекту Римского-Корсакова, то закидывая автомат на плечо, то просто раскачивая его в руках.

- Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали 42-летнего мужчину, который зарабатывает на жизнь случайными заработками ремонтом, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Оказалось, что мужчина очень пьян, а оружие у него в руках игрушечное. Тем не менее, его отправили в отдел полиции, где составили протокол о мелком хулиганстве с последующим принятием мер в виде административного ареста.

Пьяный мужчина с автоматом в центре Петербурга 16 июля 2020 года.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение транспорта ограничат 19 июля из-за матча «Зенита» в Санкт-Петербурге
На Дворцовой набережной из Невы достали утопленника
Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург 21 июля
Лжеработница соцслужбы украла у пенсионерки на самоизоляции 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге
С 16 июля для посещения открылся Валаамский монастырь
Житель Санкт-Петербурга насиловал своего 11-летнего сына
После падения ребенка с 14 этажа в Тихвине следователи начали проверку
Долги петербуржцев за свет выросли на 150 миллионов рублей всего за три месяца
Пьяный мужчина напугал прохожих игрушечным автоматом в центре Санкт-Петербурга
Еще 9 мужчин и 13 женщин стали жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 16 июля
Голый мужчина прыгал по крышам машин ночью в Мурино