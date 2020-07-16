2020-07-16T13:05:09+03:00
Общество

Долги петербуржцев за свет выросли на 150 миллионов рублей всего за три месяца

Горожан предупреждают, что потом платить придется все равно, или отключат свет
Петр КИБЕР
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Жители Петербурга резко увеличили долги за электричество.Жители Петербурга резко увеличили долги за электричество.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Задолженность петербуржцев за электроэнергию резко выросла за последние три месяца. Только с апреля по июль, долг горожан перед «Петроэлектросбытом» увеличился на 150 миллионов рублей. Пока отключать им свет никто не в праве, но потом, после пандемии - легко.

- Стоит отметить, что накапливать долги за свет – по-прежнему очень невыгодно для самих потребителей. Меры поддержки, введенные Правительством, отменяющие на определенный период начисление пеней и не позволяющие производить отключение подачи электричества должникам, не отменяют обязанности оплачивать услуги ЖКХ, - предупреждают в «Петроэлектросбыте».

Другими словами, пока в стране действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, свет не отключат даже злостным неплательщикам, но как только ограничения снимут, заплатить придется за все.

Напомним, что мораторий на отключение коммунальных услуг действует до 1 января 2021 года как мера поддержки для россиян, многие из которых потеряли работу или часть дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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