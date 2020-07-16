Житель Санкт-Петербурга насиловал своего 11-летнего сына

Петербуржцу светит до 20 лет тюрьмы за насилие над собственным сыном. Фото: Тимур ХАНОВ

Следователи петербургского управления Следкома России предъявили обвинение в сексуальном насилии над собственным сыном 44-летнему местному жителю. По версии правоохранителей, мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении 11-летнего ребенка.

- По данным следствия, обвиняемый, находясь в квартире одного из домов, на территории Красносельского района, а также в иных местах, неоднократно совершал в отношении своего малолетнего сына 2009 года рождения насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба Следкома.

Сейчас подозреваемый задержан, до суда его отправили в следственный изолятор. По статье, за сексуальное насилие в отношении ребенка младше 14 лет, обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Установление всех подробностей дела продолжается, следователи проверяют петербуржца на причастность к аналогичным преступлениям.