С 16 июля для посещения открылся Валаамский монастырь

16 Июль 2020 2020-07-16T13:18:43+03:00

Раньше причудливые постройки монастыря можно было увидеть только с борта судна.Фото: Официальный сайт Валаамского монастыря

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Отличная новость для тех, кто давно мечтал побывать на Валааме – с 16 июля «ладожская жемчужина» распахнула свои двери для туристов. Об этом сообщается на сайте монастыря. Теперь гости смогут побывать не только на самом острове, но и в Спасо-Преображенском соборе, а также в Центральной усадьбе.

- С середины июля возобновляются однодневные поездки в центр обители в составе организованных групп. Теперь гости острова не только с борта судна смогут полюбоваться на монастырские постройки. Высадившись на берег, прибывшие смогут познакомиться с памятниками архитектуры и ландшафтного дизайна, монастырскими садами.

Из соображений безопасности всех посетителей просят иметь при себе средства индивидуальной защиты, а так же, находясь в помещениях, соблюдать социальную дистанцию. Однако, как уверяют жители монастыря, возможность полюбоваться красотой острова и прикоснуться к святыне, бесспорно, перевешивает все временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU