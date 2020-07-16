2020-07-16T13:38:03+03:00
Происшествия

Лжеработница соцслужбы украла у пенсионерки на самоизоляции 200 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

Женщина пообещала помочь старушке купить продукты и принести на дом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Полицейские задержали подозреваемую в краже у 88-летней петербурженкиПолицейские задержали подозреваемую в краже у 88-летней петербурженкиФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге полицейские задержали лжеработницу социальной службы, которая обокрала пенсионерку, находящуюся на самоизоляции. В среду, 15 июля 2020 года, подозреваемую 31-летнюю женщину схватили во время патрулирования в Красногвардейском районе.

- Женщину разыскивали с 20 июня. В тот день около шести часов вечера у дома 23 по Ириновскому проспекту подошла к 88-летней местной жительнице, представилась работником организации, якобы помогающей пенсионерам во время самоизоляции, и предложила купить продукты, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Старушка поверила обманщице. Вместе они поднялись к квартиру пенсионерке, где та дала на продукты 3 тысячи рублей. Однако после ухода неизвестной соцработницы, женщина обнаружила пропажу 204 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Известно, что подозреваемая нигде не работает, живет в Гатчинском районе Ленинградской области. Ранее она неоднократно была судима за имущественные преступления.

Полиция задержала лжесоцработницу, обокравшую 88-летнюю пенсионерку.Видео: ГУ МВД по СПб

ИСТОЧНИК KP.RU

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