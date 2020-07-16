Ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова доставят в Санкт-Петербург 21 июля

16 Июль 2020 2020-07-16T13:58:51+03:00

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В Санкт-Петербург доставят ковчег с мощами святого праведного воина Феодора Ушакова. Святыню привезут в Северную столицу 21 июля 2020 года, специально ко дню Главного военно-морского парада в городе. Доставка будет происходить спецрейсом борта Ил-76 из Санаксарского монастыря в Республике Мордовия на аэродром «Пушкин».

- Святыню перевезут в Кронштадт и поместят на специальный катер, который в этот же день обойдет расположенные на Кронштадтском рейде корабли-участники Главного военно-морского парада, - рассказали в Западном военном округе.

Молебен пройдет на борту катера. Построенные на бортах кораблей верующие члены их экипажей смогут наблюдать проход катера с ковчегом.

После прохода ковчег будет доставлен в Морской Никольский собор в Кронштадте, где будет располагаться вплоть до Главного военно-морского парада.

ИСТОЧНИК KP.RU