Движение транспорта ограничат 19 июля из-за матча «Зенита» в Санкт-Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T14:29:04+03:00

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Автомобилистов Санкт-Петербурга ждут очередные ограничения движения в городе. Так, 19 июля 2020 года, несколько улиц перекроют рядом со стадионом «Газпром Арена». В 18:30 часов состоится матч «Зенит» - «Спартак» в рамках турнира Кубка России.

- В связи с матчем в Петербурге будет перекрыто движение автомобилей с 00:00 до 24:00 по набережной Гребного канала от Бодрова к Северной дороге, Крестовскому проспекту в направлении от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее, Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее, Теннисной аллее в направлении от Южной дороги, Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги, - сообщили в Смольном.

Также с 15:30 до 21:00 закрыт будет проезд по улице Рюхина в направлении от проезда вдоль дом 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

Кроме того, 19 июля с 00.00 до 24.00 будет запрещена остановка транспортных средств по Северной дороге, Южной дороге, Бодрову переулку, улице Рюхина от Северной дороги до Крестовского проспекта, Морскому проспекту от Динамовской улицы до улицы Рюхина, Крестовскому проспекту от Спортивной улицы до Южной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU