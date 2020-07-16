Более 400 энергосберегающих фонарей установят до конца 2020 года в Петербурге

16 Июль 2020 2020-07-16T15:18:01+03:00

Городское освещение в Петербурге станет ярче, а обходиться будет дешевле Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге в 2020 году на 189 улицах, в скверах и кварталах города появись новые фонари. Светодиодные лампы освещают дороги аллей вместо старых ртутных ламп, включаются 3250 современных светильников.

- Хорошее освещение – это, в том числе, и вопрос безопасности граждан, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Стало комфортнее на нескольких улицах, проездах и переулках Красного Села, деревни Торики, Горелово, Старо-Паново, Сергиево. Больше всего светильников обновилось на Ботанической улице и территории Петродворцового учебно-научного комплекса СПбГУ. Светодиодные светильники уже освещают ряд улиц в Комарово, Белоострове и Сестрорецке. В Выборгском районе стало светлее на 44 улицах и проездах Парголово и Левашово.

Масштабная работа, которая началась в прошлом году, будет полностью завершена до конца 2020 года. Новые светильники будут установлены еще на 429 улицах, проездах, переулках.

Новые светильники имеют много преимуществ: быстро включаются, не мерцают, не шумят и служат около 50 тысяч часов, не требуют расходов на утилизацию, замену стекол.

ИСТОЧНИК KP.RU