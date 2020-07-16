Группу петербуржцев, прилетевших с Бали в Москву, привезли 16 июля в Северную столицу

16 Июль 2020 2020-07-16T15:37:42+03:00

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Петербуржцы, которые из-за эпидемии коронавируса сначала застряли на Бали, а после в Москве, вернулись в родной город. В четверг, 16 июля 2020 года, 47 человек привезли из столицы в город на Неве на автобусе государственного предприятия «Пассажиравтотранс». Транспорт был полностью оборудован для междугородних перевозок.

- Путь из Москвы занял 8 часов: было решено для экономии времени проложить маршрут по новой трассе М-11. В пути автобус сделал 2 санитарные остановки, - рассказали в Смольном.

На границе с Ленобластью автобус встретили сотрудники комитета по вопросам безопасности и экипаж ГИБДД. Город выделил еще два автобуса, чтобы удобно и оперативно развести всех 47 горожан по домам.

Доставка петербуржцев из Москвы осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями и правилами, установленными Роспотребнадзором. Списки пассажиров на вывозные рейсы формирует Межрегиональный штаб по противодействию распространению коронавируса, в который входят исполнительные органы субъектов РФ и Роспотребнадзор. Посадку в салон контролируют его специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU