2020-07-16T15:57:43+03:00
Дом. Семья

Голодные лисы пришли в Санкт-Петербург в поисках еды

Горожанам напомнили, что диких животных нельзя прикармливать
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцев попросили не подкармливать лис и других диких животныхПетербуржцев попросили не подкармливать лис и других диких животныхФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге в июле 2020 года стали все чаще замечать диких животных. Так, гуляющих лис заметили в поселке Стрельна вблизи жилых домов. Жители обратились за помощью в мобильную экологическую дежурную службу.

- Было обнаружено, что на территории жилых домов на небольших участках расположена еда для подкармливания бездомных кошек. Пищевые отходы стали основным источником размножения грызунов, которые привлекли лисицу, и она устроила там свою нору. Столкнувшись с конкуренцией с другими хищниками, жертвами лисы стали также кошки, - рассказали в Смольном.

Петербуржцам напомнили, что подкармливать диких животных не надо. Они приходят на территорию людей в поисках добычи. Но если еда по-прежнему будет находиться здесь, это приведет как к размножению крыс, бездомных животных, так и к появлению других лесных жителей. Кроме того, лисица просто так со своим потомством не покинет нору пока лисята не подрастут

Специалисты разместили вдоль жилой территории репелленты, напомнив жителям Стрельны, что лисы не переносят запах нафталина и черного перца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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