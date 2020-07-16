Первые результаты ЕГЭ 2020 в Санкт-Петербург: 152 стобалльника по географии, литературе и информатике
Наконец-таки выпускники немного выдохнули. А все потому, что опубликовали итоги первых трех государственных экзаменов.
- В Санкт-Петербурге 152 абитуриента набрали 100 баллов по географии, литературе и информатике, - рассказали в комитете по образованию Санкт-Петербурга. - К слову, в прошлом году по тем же предметам стобалльников было только 129.
Интересно, что дистанционка, на которую вынужденно ушли выпускники этой весной, не снизила уровень подготовки. А, наоборот, только повысила.
А теперь к оценкам. Рекордсмены – те выпускники, которые сдавали экзамен по литературе. Этот экзамен 3 июля сдавали 3605 человек. Из них 106 получили максимальный результат.
ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 4661 выпускников, 100 баллов набрали 40. Географию лучше всех написали 6 ребят.
Большой вклад в копилку стобалльных результатов внесли ученики Академической гимназии № 56 и школы № 323 Невского района. В каждой по 4 стобалльных результата, 3 из которых по литературе. А также выпускники Президентского физико-математического лицея № 239 с четырьмя стобалльными результатами по информатике и ИКТ.
Пока средний балл по результатам ЕГЭ в Санкт-Петербурге по литературе – 68,17 (порог 32), по информатике и ИКТ - 63,03 (порог 40), по географии – 62,07 (порог 37).
Впереди еще резервные дни и дополнительный период с 3 по 8 августа, когда возможность продемонстрировать свои знания представится выпускникам, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU