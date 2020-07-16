Петербуржцы выбрали Симферополь и Сочи для отдыха в июле 2020 года

16 Июль 2020 2020-07-16T16:35:29+03:00

Путешественники Санкт-Петербурга в июле 2020 года отправились в отпуск в Симферополь и Сочи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Также часто горожане отправляются в путешествие в Калининград, Минеральные Воды и Уфу

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Текущим летом из-за пандемии коронавируса жители Санкт-Петербурга не могут отправиться на отдых за границу, но зато много ездят по России. Как оказалось, чаще всего петербуржцы отправляются в путешествие в Симферополь и Сочи. Москва стала третьим самым популярным направлением на июль и август 2020 года.

- По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, тройка неизменна: Симферополь, Сочи, Москва. Но столица России в прошлом году была второй в топ-3, а теперь тройку замыкает. Также в десятку входят Анапа, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург. Таким образом, популярны традиционные морские курорты и города-миллионники, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Средняя стоимость перелетов из Санкт-Петербурга по России в июле-августе 2020 года составляет 12 172 рубля по тарифу туда-обратно — это на 27 процентов меньше, чем годом ранее, когда перелет туда-обратно стоил 16 629 рублей. Снижение цен происходит по всем популярным направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU