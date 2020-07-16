Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково

16 Июль 2020 2020-07-16T16:43:19+03:00

Губернатор предложил дотянуть красную ветку метро до Пушкина. Но деньги на это просят у федерального бюджета. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Очередной вариант развития петербургского метрополитена неожиданно стал достоянием гласности. Губернатор города Александр Беглов заявил, что красную ветку подземки могут продлить до Пушкина.

- Мы прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от «Проспекта Ветеранов» до Авиагородка, а далее в Экспофорум и Пушкин. Но необходима федеральная (финансовая - прим.ред.) поддержка, - приводит слова губернатора «Интерфакс».

При этом ветку планируют проложить так, чтобы она доходила до территории кампуса СПбГУ, который планируется построить к 2026 году на 150 гектарах бывших совхозных земель. Это позволит университету собрать в одном месте все корпуса, ныне разбросанные по пяти сторонам города.

При этом логично, если проходящая под Пулково перспективная линия «зацепит» и аэропорт. Но таких планов пока не озвучено. Также нет и возможных сроков реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU