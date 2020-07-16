Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково
Очередной вариант развития петербургского метрополитена неожиданно стал достоянием гласности. Губернатор города Александр Беглов заявил, что красную ветку подземки могут продлить до Пушкина.
- Мы прорабатывали вопрос о строительстве ветки метро от «Проспекта Ветеранов» до Авиагородка, а далее в Экспофорум и Пушкин. Но необходима федеральная (финансовая - прим.ред.) поддержка, - приводит слова губернатора «Интерфакс».
При этом ветку планируют проложить так, чтобы она доходила до территории кампуса СПбГУ, который планируется построить к 2026 году на 150 гектарах бывших совхозных земель. Это позволит университету собрать в одном месте все корпуса, ныне разбросанные по пяти сторонам города.
При этом логично, если проходящая под Пулково перспективная линия «зацепит» и аэропорт. Но таких планов пока не озвучено. Также нет и возможных сроков реализации проекта.
ИСТОЧНИК KP.RU