Бородатый грабитель-сладкоежка украл 20 банок шоколадной пасты из магазина в Ленинградской области

16 Июль 2020 2020-07-16T17:15:57+03:00

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В Ленобласти ищут бородатого сластену, который обокрал торговый комплекс «Лента». Неприятная и одновременно комичная история произошла в поселке Тельмана. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

Дело было так. Поздно вечером, около 22.00, в магазин пришел молодой человек кавказской внешности. Южанин взял с полок 20 банок шоколадной пасты Nutella, захватил складной туристический нож и преспокойно вышел из супермаркета. За свои товары он не заплатил.

Известно, что мужчина сумел быстро уехать с места преступления на белом автомобиле Renault Kaptur, который стоял парковке «Ленты». При себе у горе-грабителя был рюкзак. Общую стоимость похищенного оценивают более, чем в 3000 рублей.

Теперь ненасытного сладкоежку разыскивает полиция. По информации правоохранителей, у мужчины светло-рыжие волосы, на вид ему 25-27 лет, рост примерно 180-184 см.

ИСТОЧНИК KP.RU