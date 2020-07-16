Поручни в метро Санкт-Петербурга будут обрабатывать ультрафиолетом

16 Июль 2020 2020-07-16T22:58:03+03:00

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В петербургском метрополитене решили протестировать обработку поручней эскалаторов с помощью ультрафиолетового излучения. Экспериментальное устройство под названием «Вирустоп-П» поставят только на станцию «Беговая». Его цель очевидна – обеззаразить поручни в нелегкое время пандемии коронавируса.

- Ультрафиолетовая обработка не отменит уже действующую протирку поручней. Сейчас по требованию Роспотребнадзора ее проводят 1 раз в час. Выводы об эффективности работы «Вирустопа-П» сделают в ближайшее время – для этого сделают «смывы» до и после включения прибора, а затем проверят пробы в лаборатории, - пишет «Мойка78».

Принцип действия убийцы вирусов простой. Агрегат ставят в машинном зале на поручень. Затем уже при запуске эскалатора дезинфектор автоматически включается и начинает действовать. Получается, что обработка происходит регулярно и никак не мешает пассажирам подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU