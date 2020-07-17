2020-07-17T01:45:35+03:00
Общество

Квитанцию на 1,8 млн рублей за электроэнергию получил житель Мурино

Мужчина недоумевает и интересуется, у всего ли Мурино такая же проблема [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Счет в 1,8 млн рублей за электричество пришел одному из жителей Мурино. Фото: vk.com/9onlineСчет в 1,8 млн рублей за электричество пришел одному из жителей Мурино. Фото: vk.com/9online
Изменить размер текста:

Житель Мурино получил июньскую квитанцию на 1 786 860 рублей за электроэнергию. Документ-сюрприз от «Петербургской сбытовой компании» он опубликовал в сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте» и поинтересовался, у всех ли такие же огромные счета. Комментаторы новости стали юморить.

- Почти 2 ляма? Наверное, чайник часто работает!

- Ого… К вам весь дом подключился, похоже!

- У вас точно майнинг-фермы нет?

О дорогущей квитанции стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/9online

О дорогущей квитанции стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/9online

Согласно информации из квитанции, у мужчины был знатный перерасчет – на 1,5 млн рублей. Некоторые предположили, что он попросту внес неправильные показания.

Любопытно, что по свежим данным от «Петербургской сбытовой компании» задолженность за электроэнергию жителей Ленобласти превысила 500 млн рублей. И в лидерах рейтинга как раз есть Всеволожский район. Отмечается, что платежная дисциплина потребителей снизилась на 20% в начале пандемии коронавируса, а именно в апреле и мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Квитанцию на 1,8 млн рублей за электроэнергию получил житель Мурино
Петербуржец получил уголовное дело за оправдание убийцы мусульман из Новой Зеландии
Единый орган, контролирующий выпускников детских домов, может появиться в Санкт-Петербурге
Памятный знак писателю Валентину Пикулю открыли в Санкт-Петербурге
Поручни в метро Санкт-Петербурга будут обрабатывать ультрафиолетом
Стало известно, кто рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинале Кубка России
Уголовное дело возбудили после падения строительной люльки с рабочими в Новогорелово
Щенка, скулящего на крыше опасной стройки, заметили в Сертолово
Петербурженка отделалась огромным штрафом за удар в пах полицейскому
Из коронавирусного госпиталя в «Ленэкспо» вывезли всех пациентов
Больше 40% жилых домов Санкт-Петербурга уже подготовили к зиме
Петербуржец выстрелил в знакомого на проспекте Маршала Жукова
Фура переехала 70-летнюю велосипедистку на площади Бехтерева
Русалок с Дома Николаевых на Садовой улице опять изуродовали
На строительство съездов с ЗСД дадут шесть миллиардов рублей
В ЗАГСах Ленобласти разрешили целоваться
Бородатый грабитель-сладкоежка украл 20 банок шоколадной пасты из магазина в Ленинградской области
Красную ветку метро могут продлить до Пушкина мимо Пулково
Петербуржцы выбрали Симферополь и Сочи для отдыха в июле 2020 года