Квитанцию на 1,8 млн рублей за электроэнергию получил житель Мурино
Житель Мурино получил июньскую квитанцию на 1 786 860 рублей за электроэнергию. Документ-сюрприз от «Петербургской сбытовой компании» он опубликовал в сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте» и поинтересовался, у всех ли такие же огромные счета. Комментаторы новости стали юморить.
- Почти 2 ляма? Наверное, чайник часто работает!
- Ого… К вам весь дом подключился, похоже!
- У вас точно майнинг-фермы нет?
О дорогущей квитанции стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/9online
Согласно информации из квитанции, у мужчины был знатный перерасчет – на 1,5 млн рублей. Некоторые предположили, что он попросту внес неправильные показания.
Любопытно, что по свежим данным от «Петербургской сбытовой компании» задолженность за электроэнергию жителей Ленобласти превысила 500 млн рублей. И в лидерах рейтинга как раз есть Всеволожский район. Отмечается, что платежная дисциплина потребителей снизилась на 20% в начале пандемии коронавируса, а именно в апреле и мае.
ИСТОЧНИК KP.RU