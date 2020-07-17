Квитанцию на 1,8 млн рублей за электроэнергию получил житель Мурино

17 Июль 2020 2020-07-17T01:45:35+03:00

Счет в 1,8 млн рублей за электричество пришел одному из жителей Мурино. Фото: vk.com/9online

Мужчина недоумевает и интересуется, у всего ли Мурино такая же проблема [фото]

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Житель Мурино получил июньскую квитанцию на 1 786 860 рублей за электроэнергию. Документ-сюрприз от «Петербургской сбытовой компании» он опубликовал в сообществе «Девяткино online» во «Вконтакте» и поинтересовался, у всех ли такие же огромные счета. Комментаторы новости стали юморить.

- Почти 2 ляма? Наверное, чайник часто работает!

- Ого… К вам весь дом подключился, похоже!

- У вас точно майнинг-фермы нет?

О дорогущей квитанции стало известно из соцсетей. Фото: vk.com/9online

Согласно информации из квитанции, у мужчины был знатный перерасчет – на 1,5 млн рублей. Некоторые предположили, что он попросту внес неправильные показания.

Любопытно, что по свежим данным от «Петербургской сбытовой компании» задолженность за электроэнергию жителей Ленобласти превысила 500 млн рублей. И в лидерах рейтинга как раз есть Всеволожский район. Отмечается, что платежная дисциплина потребителей снизилась на 20% в начале пандемии коронавируса, а именно в апреле и мае.

ИСТОЧНИК KP.RU