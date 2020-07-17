Портативная зарядка взорвалась и спровоцировала пожар в жилом доме Санкт-Петербурга
В ночь на пятницу, 17 июля 2020 года, в районе Парнас в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. По словам очевидцев, из окна квартиры на восьмом этаже дома номер 8 по улице Федора Абрамова начало вырываться пламя. К месту незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.
- Были ли люди внутри неизвестно. На место приезжали три пожарные машины, - рассказали в социальной сети очевидцы.
Также свидетели рассказывают, что видели на улице хозяина горящей квартиры. С его слов, пожар начался из-за портативной зарядки, которая взорвалась пока были подключена к розетке.
Спасатели оперативно смогли потушить пожар, однако огонь успел нанести существенный урон квартире.
На месте работают специалисты, для того, чтобы выяснить причины возгорания. Сообщений о пострадавших не поступало.
Пожар на улице Федора Абрамова в Петербурге 17 июля .
ИСТОЧНИК KP.RU