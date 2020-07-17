2020-07-17T08:16:32+03:00
Происшествия

Портативная зарядка взорвалась и спровоцировала пожар в жилом доме Санкт-Петербурга

Огонь охватил квартиру на улице Федора Абрамова [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В жилом доме в Парнасе произошел пожар ночью 17 июляВ жилом доме в Парнасе произошел пожар ночью 17 июляФото: принтскрин видео.
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В ночь на пятницу, 17 июля 2020 года, в районе Парнас в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. По словам очевидцев, из окна квартиры на восьмом этаже дома номер 8 по улице Федора Абрамова начало вырываться пламя. К месту незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

- Были ли люди внутри неизвестно. На место приезжали три пожарные машины, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Также свидетели рассказывают, что видели на улице хозяина горящей квартиры. С его слов, пожар начался из-за портативной зарядки, которая взорвалась пока были подключена к розетке.

Спасатели оперативно смогли потушить пожар, однако огонь успел нанести существенный урон квартире.

На месте работают специалисты, для того, чтобы выяснить причины возгорания. Сообщений о пострадавших не поступало.

Пожар на улице Федора Абрамова в Петербурге 17 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU

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