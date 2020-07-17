Выплаты медикам и соцработникам продлили по 15 сентября в Санкт-Петербурге

17 Июль 2020 2020-07-17T20:45:45+03:00

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Губернатор Александр Беглов продлил выплаты соцработникам и различным сотрудникам медучреждений по 15 сентября 2020 года. Дополнительные деньги полагаются, как можно догадаться, за работу во время пандемии коронавируса, но только тем, кто трудился в стационарах и в условиях изоляции и обсервации. Соответствующее постановление уже подписано.

- Также будет учитываться, не болел или болел человек коронавирусной инфекцией. К примеру, врачам выплаты следующие – по 40 и 60 тысяч рублей соответственно. Среднему медперсоналу – по 25 и 30 тысяч, младшему медперсоналу – по 15 и 20 тысяч, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Разнообразным соцработникам и даже административно-управленческому и техническому персоналу полагается сверху по 10 и 15 тысяч рублей. Добавим, что выплаты, общая сумма которых 65 млн рублей, уже получили 2069 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU