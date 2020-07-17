2020-07-17T20:45:45+03:00
Общество

Выплаты медикам и соцработникам продлили по 15 сентября в Санкт-Петербурге

Деньги полагаются за работу в условиях пандемии коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Беглов продлил выплаты сотрудникам социальной сферы и врачам по 15 сентября 2020 года.Беглов продлил выплаты сотрудникам социальной сферы и врачам по 15 сентября 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Беглов продлил выплаты соцработникам и различным сотрудникам медучреждений по 15 сентября 2020 года. Дополнительные деньги полагаются, как можно догадаться, за работу во время пандемии коронавируса, но только тем, кто трудился в стационарах и в условиях изоляции и обсервации. Соответствующее постановление уже подписано.

- Также будет учитываться, не болел или болел человек коронавирусной инфекцией. К примеру, врачам выплаты следующие – по 40 и 60 тысяч рублей соответственно. Среднему медперсоналу – по 25 и 30 тысяч, младшему медперсоналу – по 15 и 20 тысяч, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Разнообразным соцработникам и даже административно-управленческому и техническому персоналу полагается сверху по 10 и 15 тысяч рублей. Добавим, что выплаты, общая сумма которых 65 млн рублей, уже получили 2069 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный изменил правила освобождения от арендной платы для бизнесменов
Прохлада и дожди сменят жару в Санкт-Петербурге со следующей недели
Семак рассказал, чем опасен «Спартак» перед полуфиналом Кубка России
Камеры на КАД будут ловить нарушителей скорости на участках ремонта
Выплаты медикам и соцработникам продлили по 15 сентября в Санкт-Петербурге
Туристический кластер могут создать на берегу Финского залива от Лахты до Лисьего Носа
Почти 700 тонн мороженого отправили в США из Санкт-Петербурга
Петербургский опыт по сбору компьютеров и планшетов пригодится для дистанционного образования
Маленькая девочка, которую по ж/д мосту несла мама, погибла в Ленобласти
1100 кафе и ресторанов возобновили работу после пандемии
Женщина на джипе сбила трех детей на пешеходном переходе
Двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Санкт-Петербурге
Полицейский УАЗ протаранил «Нексию» на Московском шоссе
Повышение цен на проезд по ЗСД проверит антимонопольная служба
Донорам плазмы для лечения COVID-19 заплатят по пять тысяч рублей
15 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов в Ленинградской области
Спрос на услуги психологов и юристов за время пандемии вырос в Санкт-Петербурге
Две девочки потерялись на прогулке по садоводству под Гатчиной
На КАД включат камеры 18 июля на ремонтируемых участках, для поимки гонщиков
Больной коронавирусом и пневмонией умер в скорой помощи в Санкт-Петербурга
Иномарка провалилась в яму из-за испытаний теплосетей в Купчино
КАД встал в больших пробках 17 июля в Санкт-Петербурге
Школьницу избили и попытались изнасиловать во время ночевки у подруги в Шушарах
Макаров возглавил медиарейтинг за июнь 2020 года