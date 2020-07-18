Редкие «серебристые облака» заметили в небе над Санкт-Петербургом

18 Июль 2020 2020-07-18T10:35:50+03:00

Природным явлением можно было любоваться в ночь на 18 июля [фото]

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Свидетелями необычного природного явления стали жители Санкт-Петербурга в ночь на 18 июля 2020 года. В небе над городом появились так называемые «серебристые облака». Они еще называются мезосферными или ночными светящимися облаками. Фотографиями этой красоты петербуржцы поделились в социальных сетях.

- Сегодня на небе второй раз довольно редкое природное явление «серебристые облака». И даже что-то отдаленно напоминающее северное сияние своим зеленоватым цветом. Но, не оно, - рассказала об увиденном петербурженка.

Это редкое природное явление, которое можно наблюдать в наших широтахФото: СОЦСЕТИ

Эти лунные облака считаются довольно редким явлением. Они образуются на высоте около 85 километров от Земли и видны только при освещении Солнцем, когда оно находится на высоте 6-16 градусов над горизонтов. Днем такие облака не видны.

Интересно, что ученым удалось доказать, что аналогичное явление можно наблюдать и на других планетах, например, на Марсе.

ИСТОЧНИК KP.RU