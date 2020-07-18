2020-07-18T18:24:57+03:00
Происшествия

Водопад воды с 15 этажа высотки затопил дом в Парнасе

По словам очевидцев, затопило не только квартиры, но и тротуар перед домом [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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С 15-го этажа жилой высотки на Парнасе льется водаС 15-го этажа жилой высотки на Парнасе льется водаФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге произошло серьезное ЧП в одной из квартир многоэтажки в Парнасе. В субботу, 18 июля 2020 года, пользователи социальной сети рассказали о том, что в доме № 5 по улице Николая Рубцова затопило так, что залило не только нижние квартиры, даже тротуар.

- Квартиру в доме №5 на улице Николая Рубцова затопило так, что залило не только нижних соседей, но даже тротуар перед домом. Вода льется на асфальт с 15-го этажа сплошным потоком, возле дома образовалась большая лужа, - появилось сообщение в соцсети со ссылкой на «Мегаполис».

Отмечается, что к пяти часа дня течь уже была устранена, стояк в доме перекрыт. В затопленную квартиру не попасть, дверь никто не открывает. Дальнейший план решения проблемы с протечкой пока не известен.

Какой ущерб жильцам нанес потоп, на данный момент еще не установлено. В чем именно оказалась поломка, не уточняется.

Вода затопила несколько квартир в многоэтажке на Парнасе .

ИСТОЧНИК KP.RU

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