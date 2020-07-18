Рыжий мужчина в черной маске три часа жестко насиловал прохожую девушку в Санкт-Петербурге

18 Июль 2020 2020-07-18T18:57:50+03:00

Девушку почти три часа насиловал неизвестный рыжий мужчина на улице в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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27-летнюю жительницу Санкт-Петербурга почти три часа насиловал на улице неизвестный мужчина. Вечером в пятницу, 17 июля 2020 года, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу поступила избитая и изнасилованная девушка. Среди множественных травм, у нее было сотрясение мозга.

- Женщина рассказала, что в шесть часов вечера у дома 40/5 на улице Автовской в Кировском районе города ее поймал неизвестный мужчина в черной маске. Почти три часа он держал ее и насиловал в разных формах, в том числе орально и анально, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Жертва запомнила своего обидчика. Это был мужчина славянской внешности, лет 27-30 лет, ростом 175-180 сантиметров. У него были светло-рыжие волосы, собранные в затылке, бока стрижены. На лице щетина. Одет был в голубую футболку, джинсы, черные кроссовки с оранжевыми вставками, на лице черная маска. На правой ноге имеются свежие царапины, а плечи в веснушках.

Правоохранители отсматривают камеры наблюдения, уже проверили 40 квартир, но подозреваемый пока не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU