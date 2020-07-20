На фото попала комета NEOWISE в небе над Санкт-Петербургом 20 июля

Комету NEOWISE заметили в небе над Петербургом 20 июля / Фото: Илья Большаков

Житель Санкт-Петербурга смог поймать в объектив своей камеры небесную красоту. В понедельник, 20 июля 2020 года, Илья Большаков поделился в социальной сети "ВКонтакте" фотографиями кометы NEOWISE, которую можно наблюдать на небе в последние дни. Подобного зрелища в Северной столице не было уже десять лет.

Увидеть комету можно будет в ясные ночи до 23 июля / Фото: Илья Большаков

- Комета C/2020 F3 NEOWISE - одна из самых ярких за последние 10 лет - 23 июля 2020 года подлетит к нашей планете на минимальное расстояние. До нее будет примерно 104 миллиона километров. Это в полтора раза ближе, чем от Земли до Солнца, - поделился информацией автор поста в соцсети.

На опубликованных снимках видно несколько звезд, между которыми летит яркая комета с длинным хвостом.

Сейчас комета уже прошла максимальную точку сближения с Солнцем и начала удаляться. Значит, ее "хвост" на небосклоне станет меньше. Однако петербуржцы еще смогут какое-то время наблюдать за ней безоблачными ночами.