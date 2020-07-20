Эксперты рассказали, чем застроят территорию «Севкабеля»

20 Июль 2020 2020-07-20T16:36:46+03:00

Завод "Севкабель" съедет с Кожевенной линии, оставив лишь одноименное общественное пространство. А на территории промзоны могут построить жилье. Фото: Артем КИЛЬКИН

Предприятие к концу 2020 года переедет с Кожевенной линии Васильевского острова на Кировский завод

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Уже в скором времени на Кожевенной линии Васильевского острова опустеют большие площади. Свою территорию покинет завод «Севкабель», давший название популярному общественному пространству. Производство переедет на Кировский завод, а к лакомой земле уже присматриваются застройщики. И эксперты по недвижимости предположили, что появится на месте промзоны.

- Территория относится к общественно-деловой застройке, а значит, возводить жилье там можно, - пишет газета «Петербургский дневник».

Специалисты уверены, что и санитарно-защитную зону (300 метров от Василеостровской ТЭЦ) можно подвинуть, а потом построить около 170 тысяч квадратных метров жилья. «За» играют: исторический и развитый район города, близость к центру и воде. Вполне для жилья бизнес-класса ценой от 170 до 200 тысяч рублей за квадратный метр.

Другие уверены, что инвестор сделает упор на апарт-отели, а другие предполагают строительство многофункционального центра с офисами и апартаментами, в том числе для студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU