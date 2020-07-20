Эксперты рассказали, чем застроят территорию «Севкабеля»
Уже в скором времени на Кожевенной линии Васильевского острова опустеют большие площади. Свою территорию покинет завод «Севкабель», давший название популярному общественному пространству. Производство переедет на Кировский завод, а к лакомой земле уже присматриваются застройщики. И эксперты по недвижимости предположили, что появится на месте промзоны.
- Территория относится к общественно-деловой застройке, а значит, возводить жилье там можно, - пишет газета «Петербургский дневник».
Специалисты уверены, что и санитарно-защитную зону (300 метров от Василеостровской ТЭЦ) можно подвинуть, а потом построить около 170 тысяч квадратных метров жилья. «За» играют: исторический и развитый район города, близость к центру и воде. Вполне для жилья бизнес-класса ценой от 170 до 200 тысяч рублей за квадратный метр.
Другие уверены, что инвестор сделает упор на апарт-отели, а другие предполагают строительство многофункционального центра с офисами и апартаментами, в том числе для студентов.
ИСТОЧНИК KP.RU