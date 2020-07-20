2020-07-20T17:50:56+03:00
Общество

На газ переведут почти 200 автобусов и спецтехники в Санкт-Петербурге в 2020 году

В Смольном отметили, что это существенная экономия и вклад в экологическую обстановку
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Почти 200 единиц техники Петербурга планируется перевести на газ в 2020 годуПочти 200 единиц техники Петербурга планируется перевести на газ в 2020 годуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге до конца 2020 году планируется перевести на газ порядка 200 автобусов и специальной техники. Как отметил в понедельник, 20 июля 2020 года, губернатор Александр Беглов во время совещания по вопросам перевода городского транспорта на газомоторное топливо, это позволит городу не только экономить, но и улучшить экологическую обстановку.

- Строительство сети автомобильных газонаполнительных станций признано стратегическим инвестиционным проектом Петербурга. Считаю, что совместными усилиями надо активизировать эту работу, ускорять темпы строительства станций. Мы готовы оказывать «Газпрому» полную поддержку в решении этой задачи, - сказал Александр Беглов.

На данный момент в Петербурге работают шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и два передвижных автомобильных газовых заправщика. В городе эксплуатируется 163 газомоторных автобуса, 17 единиц уборочной техники, 7 единиц специального грузового транспорта. До конца года будет закуплено еще 60 автобусов.

В текущем году запланировано переоборудовать на газ 198 единиц техники. Субсидии на это предусмотрены из федерального и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смольный опубликовал документ о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
Торговые центры в Санкт-Петербурге могут открыть с 26 июля
Активность клещей в Ленинградской области снизилась в 2020 году
Три корабля для военно-морского флота заложили в Санкт-Петербурге
Девять рейсов задержали в Пулково из-за угрозы взрыва
На газ переведут почти 200 автобусов и спецтехники в Санкт-Петербурге в 2020 году
Зарплата под 100 тысяч рублей: какие есть вакансии без опыта в Санкт-Петербурге
Сергей Боярский направил запрос в Роспотребнадзор с требованием объяснить, почему в Санкт-Петербурге закрыты ТЦ и кинотеатры
Более 20 незаконных летних кафе и баров ликвидировали в Санкт-Петербурге
Родные 23 погибших петербургских медиков получат по миллиону рублей
Более 10 нарушителей наказали за разведение костра в заповедниках Санкт-Петербурга
Эксперты рассказали, чем застроят территорию «Севкабеля»
Петербургские ученые впервые в мире расшифровали геном вредоносного гриба
Два судимых петербуржца отобрали у женщины помаду, билеты в театр и форель
Лиговский проспект затопило во время работ по прокладке коммуникаций в Санкт-Петербурге
Мусоровоз жестко влетел в самосвал на КАД
Могилы русских адмиралов приведут в порядок власти Санкт-Петербурга
На КАД полностью перекроют два съезда с 20 июля в Санкт-Петербурге
Пулково поднимает стоимость аэропортовых сборов на рейсах в Москву и за границу
В самолете Москва-Петербург поймали преступника, три года скрывавшегося от полиции
Грозы и 27-градусная жара придут 21 июля в Ленинградскую область
Отрезанную человеческую ногу нашел в реке Мга ныряльщик-любитель
Реставрация 200-метровой стены Александро-Невской лавры завершится в 2020 году