На газ переведут почти 200 автобусов и спецтехники в Санкт-Петербурге в 2020 году

20 Июль 2020 2020-07-20T17:50:56+03:00

Почти 200 единиц техники Петербурга планируется перевести на газ в 2020 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном отметили, что это существенная экономия и вклад в экологическую обстановку

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В Санкт-Петербурге до конца 2020 году планируется перевести на газ порядка 200 автобусов и специальной техники. Как отметил в понедельник, 20 июля 2020 года, губернатор Александр Беглов во время совещания по вопросам перевода городского транспорта на газомоторное топливо, это позволит городу не только экономить, но и улучшить экологическую обстановку.

- Строительство сети автомобильных газонаполнительных станций признано стратегическим инвестиционным проектом Петербурга. Считаю, что совместными усилиями надо активизировать эту работу, ускорять темпы строительства станций. Мы готовы оказывать «Газпрому» полную поддержку в решении этой задачи, - сказал Александр Беглов.

На данный момент в Петербурге работают шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и два передвижных автомобильных газовых заправщика. В городе эксплуатируется 163 газомоторных автобуса, 17 единиц уборочной техники, 7 единиц специального грузового транспорта. До конца года будет закуплено еще 60 автобусов.

В текущем году запланировано переоборудовать на газ 198 единиц техники. Субсидии на это предусмотрены из федерального и городского бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU