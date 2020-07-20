На газ переведут почти 200 автобусов и спецтехники в Санкт-Петербурге в 2020 году
В Санкт-Петербурге до конца 2020 году планируется перевести на газ порядка 200 автобусов и специальной техники. Как отметил в понедельник, 20 июля 2020 года, губернатор Александр Беглов во время совещания по вопросам перевода городского транспорта на газомоторное топливо, это позволит городу не только экономить, но и улучшить экологическую обстановку.
- Строительство сети автомобильных газонаполнительных станций признано стратегическим инвестиционным проектом Петербурга. Считаю, что совместными усилиями надо активизировать эту работу, ускорять темпы строительства станций. Мы готовы оказывать «Газпрому» полную поддержку в решении этой задачи, - сказал Александр Беглов.
На данный момент в Петербурге работают шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и два передвижных автомобильных газовых заправщика. В городе эксплуатируется 163 газомоторных автобуса, 17 единиц уборочной техники, 7 единиц специального грузового транспорта. До конца года будет закуплено еще 60 автобусов.
В текущем году запланировано переоборудовать на газ 198 единиц техники. Субсидии на это предусмотрены из федерального и городского бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU