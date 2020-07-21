Дочь экс-вратаря «Зенита» Малафеева, направленная на психэкспертизу по делу о наркотиках, выписалась из больницы

21 Июль 2020 2020-07-21T00:12:52+03:00

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Дочь бывшего вратаря «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслава Малафеева выписалась из больницы, в которой она, предположительно, проходила судебно-психиатрическую экспертизу по громкому уголовному делу о сбыте наркотиков. Напомним, несовершеннолетняя Ксения съехала от родителей и даже начала сольную карьеру поп-музыканта, но в один день попалась на «контрольной закупке» полицейских.

Суд отправил девушку на экспертизу, но сама она заверила своих поклонников в соцсетях, что страдает булимией и просто-напросто лечится. В середине июля врачи отпустили Ксюшу домой и, она рассказала, что ей стало намного лучше.

Ксения наладила режим сна, прием пищи и заказала себе новенькие кроссовки. Фото: СОЦСЕТИ

- Мне так нравится, что я наладила режим. Наконец-то просто встаю в девять. Короче, я вернулась из больницы четыре дня назад. И для меня эти три дня были как целая вечность, как две недели. Серьезно. Когда я жила ночью, для меня дни проходили как по щелчку, не знаю, за час. Это так непривычно и странно, - скромно сообщила о своих больничных буднях Ксения своим подписчикам в Instagram.

Напомним, Ксении грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU