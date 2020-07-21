2020-07-21T10:12:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Количество новых заражений в городе снизилось
Лилия КОЗЛОВА
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Более 14 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус 20 июляБолее 14 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус 20 июляФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Жители Санкт-Петербурга продолжают активно обследоваться в связи с эпидемией в мире. Так, по данным Смольного на вторник, 21 июля 2020 года, накануне более 14 тысяч горожан сдали тест на наличие коронавируса. Выявляемость зараженных помогает быстро реагировать врачам, изолировать от остальных и приступить к лечению.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 14391 человек. Под медицинским наблюдением находится 1903 человека. Из них 276 - в обсерваторе, 1237 - на самоизоляции, 390 - контактные, - рассказали в администрации Северной столицы.

Тем временем, пандемия слово замедляет свои обороты. Вторую неделю подряд, согласно данным оперативного штаба по коронавирусу, в Петербурге снижается число новых зараженных. 20 июля было зафиксировано 195 новых случая - меньше 200 человек впервые за три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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