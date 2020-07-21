2020-07-21T13:10:24+03:00
Происшествия

Пропавшего без вести пациента больницы нашли в лесу Ленинградской области

Мужчину отправили лечится домой, но через месяц обнаружили его труп
Лилия КОЗЛОВА
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Пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в лесу ЛенобластиПропавшего без вести мужчину нашли мертвым в лесу ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области нашли мужчину, который считался пропавшим без вести целый месяц. Днем в понедельник, 20 июля 2020 года, в полицию поступило сообщение о трупе в лесном массиве, вблизи Комбикормового завода. В умершем был опознан пропавший житель деревни Бегуницы.

- Еще 20 июня около 16 часов в приемный покой Волосовской больницы был доставлен 43-летний мужчина. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда спустя восемь дней он так и не вернулся, 70-летняя мать пропавшего написала заявление в полицию.

Известно, что при осмотре трупа, полицейские не заметили на нем внешних признаков насильственной смерти. Тело было направлено в морг для установления причин смерти.

Как именно тело мужчины оказалось в лесу, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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